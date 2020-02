Verbena e Zonzini protagoniste agli assoluti di Riccione

Sesto posto assoluto per Jasmine Verbena e Jasmine Zonzini ai Campionati Italiani Assoluti di nuoto sincronizzato andati in scena a Riccione. Le due sammarinesi hanno conquistato in finale 85.933 punti, migliorando sensibilmente i punteggi ottenuti nella passata stagione e nelle eliminatorie. Da segnalare che entrambe hanno centrato l’ingresso in finale nella gara del singolo. La Verbena si è classificata all'ottavo posto mentre la Zonzini ha chiuso undicesima.