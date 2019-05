Volley: contro Cipro ko 3-0 per la squadra maschile

La sconfitta di San Marino

Nel debutto della squadra maschile della pallavolo arriva una sconfitta contro Cipro per 3-0. La squadra del ct Stefano Mascetti gioca due set di buon livello, sotto gli occhi attenti dei Capitani Reggenti Nicola Selva e Michele Muratori, ma deve cedere alla nazionale avversaria. Buon avvio di San Marino. Poi la partita diventa punto a punto fino al primo break di Cipro che mette cinque punti che valgono il 15/10. La reazione dei Titani non si fa attendere e i biancoazzurri vanno sul 18 pari. La partita torna a giocarsi punto a punto, con San Marino che va anche sul 21/19. Il finale di set è di Cipro che pareggia e va prendersi il parziale. Secondo set ancora più avvincente con sorpassi e controsorpassi. San Marino si porta anche sul +3. Farinelli e Lazzarini mettono i due punti del 24/21 per i Titani. Alexiou si carica in spalle la squadra e con tre attacchi vincenti spinge il set ai vantaggi che premiano 26/24 Cipro. I biancoazzurri accusano il colpo, ma non ci stanno e anche nel terzo sono in partita fino a metà set, poi Cipro prende il largo fino al 20/16. Cipro chiude il parziale 25/18 e si prende i primi punti del torneo. La seconda sfida per la squadra di Stefano Mascetti è contro l'Islanda.