Volley: la PromoPharma sconfitta a Ferrara. La Titan Services vince il derby con l’Unica Riccione

Torri Ferrara - PromoPharma San Marino e Titans Services - Unica Riccione

Torri Ferrara si impone 3-1 con la PromoPharma San Marino (25/20 25/22 22/25 25/20). Una sconfitta, la prima in trasferta, dove il sestetto di Marco Ricci ha ceduto mantenendo sempre alto il livello di pericolosità. Primi due Set a Ferrara 25/20, 25/22 , entrambi sono scivolati via sulla linea dell'equilibrio, punto a punto, la differenza è scaturita dalle giocate andate a buon fine degli attrezzati avversari dei sammarinesi. Nel terzo la PromoPharma è riuscita ad alzare il ritmo in battuta e complici anche due break vincenti è arrivato il punto per i biancoazzurri.

Nel quarto Ferrara sempre avanti, San Marino è rientrata più volte in partita per provare a portarli al quinto ma il gap non è stato colmato, ed è arrivato il punto del definitivo 3-1. Prossimo match sabato 21 ottobre PromoPharma – Sab Group Rubicone ore 18, a Serravalle.

In Serie D femminile esordio vincente e convincente della Titan Services. 3-0 secco con i parziali di 25/22; 25/17 e 25/18 nel derby contro l'Unica Riccione. Il sestetto di Sarti, tornato ad allenare in un campionato regionale, dopo diversi anni nelle giovanili, ha giocato un volley tecnicamente apprezzabile considerando anche le ragazze si sono sciolte con il passare dei minuti. Riccione avanti anche di 5 punti non è stato semplice rimettere le cose apposto con alcuni aggiustamenti tecnico/tattici che hanno dato i risultati sperati.

Primo set in cui sul 17/22 la Titan Services ha cambiato marcia grazie ad una serie di muri vincenti, contrattacchi e battute che hanno permesso alle Titane recuperare e vincere il gioco senza incassare punti sfavorevoli e chiudendo sul 25/22. Un sorpasso che è diventato lo slancio per vincere in scioltezza il secondo 25/17. Nel terzo scossa di Riccione contenuta dalle sammarinesi lucide a gestire anche il ritorno delle avversarie e a chiudere il match sul 3-0.

Da segnalare il ritorno di Veronica Renzi dopo un anno di assenza per problemi fisici, ottimo l'esordio di Alice Pasolini come capitana del sestetto sammarinese. Prossima partita: Alfonsine - Titan Services. Venerdì 20 ottobre alle 21 ad Alfonsine.