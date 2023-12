Grazie a un successo per 3-0 anche contro i padroni di casa del Liechtenstein, la nazionale di San Marino di volley si aggiudica il triangolare a invito pre-Small Country disputato in Liechtenstein. Un successo importante per la squadra di coach Stefano Mascetti che nella prima partita aveva superato l'Irlanda. Contro i padroni di casa i biancoazzurri si sono imposti con i parziali di 25-21 / 25-18 / 25-18.