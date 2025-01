Volley: tie-break decisivi per PromoPharma e Titan Services

Tie-break gioia e dolore delle squadre sammarinesi impegnate nei campionati italiani di volley. In serie B maschile la PromoPharma si aggiudica la sfida contro Castelferretti al termine di una partita molto combattuta. Avvio di marca ospite, con la squadra di Silvestrini a scappare via 7-1. La situazione non cambia dopo il time-out, il parziale è di fatto compromesso e Castelferretti lo chiude 25/17. La seconda ripresa è molto equilibrata nella prima parte, poi San Marino trova l'allungo decisivo che permette di pareggiare il conto set sul tabellone 25/18. Nel terzo si ricalca il parziale precedente, poi la squadra di Ricci è costretta a recuperare e si finisce punto a punto fino al 20 pari quando il break sammarinese spezza l'equilibrio che porta i biancoazzurri a chiudere 25/22. La reazione ospite si concretizza nel quarto, quando un paio di fasi break valgono lo scatto ospite sul 18/9, i marchigiani lo chiudono 25/20. Nel tie-break le squadre restano vicine nel punteggio. Sul 13 pari, San Marino conquista i punti che servono per guadare i due punti. In tabellino Frascio mette 25 punti, Bernacchini 14 e Kiva 11. In classifica i Titani salgono a quota 21 punti e nel prossimo impegno, il primo febbraio a Serravalle sfideranno la Paoloni Macerata.

In serie D femminile la Titan Services cede a Santarcangelo al tie-break. Le Titane vanno sotto 2-0 nel conto dei set in virtù del 25/23 e 25/15 dei primi due parziali. Poi la grande reazione sammarinese produce un 25/23 e un 25/20 che valgono il pareggio. La sfida si decide al quinto con le romagnole avanti 8/2, le biancoazzurre riescono a recuperare ma alla fine Santarcangelo fa suo il parziale 15/12. In tabellino sono 21 i punti di Tura, mentre in classifica le biancoazzurre salgono a 13 punti, prossimo impegno il primo febbraio ancora in trasferta a Ravenna.