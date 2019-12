Volley: vittoria al tie-break per la Titan Services contro Pontedera

Seconda vittoria stagionale per la Titan Services che s'impone al tie-break contro Pontedera al termine di una partita equilibrata. Nel primo set si gioca praticamente punto a punto fino alla fine, con il parziale che si decide ai vantaggi 27/25 in favore degli ospiti. Il secondo parziale rispecchia il primo. Sul 7 pari un nuovo break ospite costringe Mascetti al time-out. Pontedera gioca bene in attacco, San Marino si difende altrettanto bene e resta attaccato al set andando anche sopra 23/22. Mondaini trova i due punti che servono per vincere il set. Nel terzo parziale Pontedera è sempre avanti nel punteggio, Lazzarini e compagni restano in scia fino al 18 pari. Gli ospiti trovano l'allungo decisivo, che permette di chiudere 25/21 in favore di Pontedera. Quarto set con grande partenza della Titan Services. La squadra di Mascetti si porta anche sul 24/18, sembra parziale chiuso, invece San Marino deve giocarsi 5 palle set per vincerlo 25/22. La partita si decide al tie-break con San Marino avanti 8/5. La Titan Services vede il traguardo quando il punteggio dice 10/5. Pontedera reagisce e si porta a -1. Il finale di partita è punto a punto. Un attacco di Zonzini vale il 14/12, il muro il punto del 15/13, può esultare la Titan Services. In attacco sono quattro i giocatori in doppia cifra a referto: Benvenuti 17, Mondaini 15 e 12 punti a testa per Oliva e Zonzini. In classifica la Titan Services sale a quota 5 punti davanti a tre squadre. Sabato sfida a Città di Castello contro la Jobitalia ultima in classifica con 2 punti insieme a Promo video Perugia.