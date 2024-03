Volley: vittoria per la PromoPharma contro Civitanova

Una partita che la PromoPharma non poteva sbagliare. La sfida contro il fanalino di coda Civitanova termina 3-0. Una vittoria importante nella rincorsa alla salvezza nel campionato di serie B maschile. La squadra di Marco Ricci parte bene e già nel primo set è avanti nel conto dei set. Il parziale i Titani lo chiudono 25/15. Nel secondo set gli ospiti restano in scia dei padroni di casa, prima dell'allungo PromoPharma sul 19/12 per poi chiudere 25/19. Nel terzo parziale il primo tentativo di fuga è sammarinese, poi la replica marchigiana. La risposta dei Titani tiene la PromoPharma avanti 13/10. Civitanova risponde e si porta in vantaggio. Si gioca punto a punto. Gli ospiti si portano sul 24/22. L'errore di battuta dei marchigiani e un muro vincente sammarinese valgono il pareggio. Un altro errore a rete degli ospiti e un tocco di Marcovecchio a rete portano la PromoPharma a chiudere 26/24. In tabellino Benvenuti segna 14 punti, Frascio 13 e Marcovecchio 10. I Titani salgono a quota 21 punti in classifica e si tengono alle spalle cinque squadre. Prossimo impegno a Loreto domenica 24 marzo.