Noi per la Repubblica: presentazione del progetto politico

Martedì 19 novembre a partire dalle ore 21:00 presso la Sala polivalente di Serravalle si terrà la presentazione ufficiale del progetto politico "Noi per la Repubblica" e dei suoi candidati alle elezioni dell’8 dicembre 2019. Noi per la Repubblica è un progetto creato per unire e ragionare insieme, che è consapevole delle emergenze del Paese senza però averne timore. È un progetto che guarda a soluzioni concrete e innovative. Con entusiasmo, coraggio e realismo. La cittadinanza è invitata a partecipare.

Comunicato stampa

