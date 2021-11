Una festività cristiana dall'origine lontana: il 1° novembre si celebrano tutti i Santi. In principio furono i martiri ad essere commemorati. Nell'Europa latina si diffuse nei secoli VIII e IX e, poi, fu celebrata anche a Roma, dal IX secolo. Si tratta di un'unica giornata per ricordare tutti i Santi per la Chiesa e che precede la giornata dedicata ai defunti. Tante le persone che hanno approfittano di questo weekend lungo per visitare i cimiteri, visto che il 2 novembre in Italia non è giorno festivo.

A San Marino oggi celebrazioni religiose con orari festivi. E ci si prepara per la tradizionale processione di domani verso il cimitero di Montalbo. Si partirà, meteo permettendo, alle 14,30 da Borgo e da Murata, con un percorso a piedi fino al cimitero. Alle ore 15 la messa celebrata da Don Marco Scandelli e da Don Marco Mazzanti. Sarà un momento particolare, perché un pensiero sarà rivolto anche alle vittime del Covid: pandemia che ha segnato le vite di tante famiglie sammarinesi.