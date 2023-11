2 Novembre: in Repubblica la Messa del Vescovo a Montalbo

Oggi, 2 Novembre, la Chiesa commemora tutti i fedeli defunti. Giorno festivo, sul Titano; i cittadini – nonostante condizioni meteo non certo clementi - hanno visitato i diversi cimiteri in territorio, per ricordare i cari che non ci sono più. Oltre ai momenti di raccoglimento personale, anche quest'anno, come da tradizione, le due processioni da Fonte dell'Ovo - e da Borgo Maggiore – verso Montalbo. I cortei hanno sfilato lungo la strada che porta all'ingresso del cimitero, recitando preghiere. Una volta all'interno la Santa Messa celebrata dal Vescovo Andrea Turazzi: evento molto sentito, dai fedeli sammarinesi.