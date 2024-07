21° Congresso CSdL, il Direttivo al lavoro per il documento di base

A che punto sono le battaglie degli ultimi tre anni? La CSdL al lavoro per stilare il documento di base nella sala Joe Cassar di Borgo Maggiore. A febbraio il congresso, il 21esimo del sindacato, che fa un bilancio dei risultati raggiunti con una serie di incontri prima dell'assise finale.

“Il tema fiscale che riguarda i lavoratori ex frontalieri è un tema dirimente – spiega Enzo Merlini, segretario CSdL - perché abbiamo bisogno di attrarre professionalità e sapere che non c’è chiarezza su quale sarà il regime fiscale dei pensionati è una cosa devastante. Per le imprese e per i lavoratori questo problema va assolutamente risolto”.

Poi c’è il tema del finanziamento dello Stato sociale, dei servizi ai cittadini: dalla sanità alle pensioni, che richiedono risorse sempre più ingenti. Il sindacato annuncia la diffusione di uno studio sui dati fiscali escludendo che la fonte di finanziamento possa essere il debito pubblico. Traguardo ottenuto il rinnovo dei contratti.

"Questo obiettivo è stato raggiunto ma si riparte sapendo che c’è da recuperare potere d’acquisto, rispetto al quale il governo non può fare orecchie da mercante" continua Merlini.

Il sindacato ragiona anche sul suo ruolo nella società: "Dobbiamo stare più vicini alla gente dobbiamo trovare il tempo e le risorse per parlare con le persone perché vanno bene i comunicati i social Ma dobbiamo parlarci con le persone non lo stiamo facendo in maniera sufficiente" conclude il Segretario.