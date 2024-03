25 marzo: 118° anniversario dell'Arengo e Festa delle Milizie

Questo 25 marzo si celebra il 118° dell’anniversario dell’Arengo del 1906, e come vuole tradizione è anche la Festa delle Milizie. La Cerimonia ha inizio sulla Piazza della Libertà dove, alle ore 9,00, i Corpi militari si schierano per effettuare l’Alza Bandiera sul balcone di Palazzo Pubblico. Alle 9,30 il Comando Superiore passa in rassegna i reparti delle Milizie, schierati presso l’Ara dei Volontari, dove il Comandate Superiore depone una Corona di alloro al monumento ai Caduti di tutte le guerre.

Dopo la Santa Messa in suffragio dei Commilitoni defunti, alle 10,00 in Basilica, tutti i Corpi militari tornano a schierarsi sulla Piazza della Libertà. Per il Giuramento delle nuove reclute e la consegna, da parte della Reggenza, delle Medaglie di Fedeltà e di Anzianità Militare, ai Militari che le hanno conseguite.