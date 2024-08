3 settembre: P9 gratuito per le auto sammarinesi

In occasione della Festa della Repubblica e delle Celebrazioni del Santo Patrono le auto con targa sammarinese potranno parcheggiare gratuitamente presso il Parcheggio n.9. Tale gratuità - informa l'Ufficio del Turismo - avrà validità per tutto martedì 3 settembre e fino alle ore 3:00 di mercoledì 4 settembre. Per usufruire dell’agevolazione sarà necessario ritirare il ticket dalla colonnina d’entrata al momento dell’ingresso nel parcheggio, mentre in uscita sarà sufficiente avvicinarsi lentamente alla barriera: il sistema riconoscerà la targa e permetterà l’uscita gratuita.

Si consiglia di utilizzare gli ingressi e le uscite che si trovano su Via Napoleone, visto che la zona di Piazzale Unite e Via Giacomini sarà impegnata da un’area dedicata allo spettacolo pirotecnico.