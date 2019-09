37 nuovi iscritti al registro donatori di midollo osseo nel giorno del Santo Patrono

Il 3 settembre, giorno del Santo Patrono della Repubblica, 37 ragazzi hanno deciso di donare una speranza di vita alle persone in attesa di trapianto iscrivendosi al registro donatori di midollo osseo. Ne dà notizia, con grande soddisfazione, Aslem ricordando che, in collaborazione con Admo, continua la campagna di reclutamento di tutti i giovani di età compresa fra i 18 e 35 anni pronti a dare il proprio contributo per salvare una vita.