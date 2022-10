49^ Consulta dei sammarinesi all'estero su politiche turistiche, questioni elettorali e cittadinanza

Si è aperta oggi a Palazzo Begni la 49^ Consulta dei cittadini sammarinesi all’estero, con oltre cinquanta partecipanti, in rappresentanza delle venticinque Associazioni presenti. Dopo l'inno a prendere la parola il Segretario Luca Beccari, in qualità di Presidente Onorario della Consulta, ribadendo l’importanza di quest’organismo quale elemento portante dell’arco istituzionale sammarinese. Ha poi ripercorso le vicende dell’anno passato, dalla pandemia al percorso di riforme in atto, per parlare poi di guerra e del progetto di accoglienza di cittadini ucraini a San Marino.

Dopodiché si sono aperti i lavori della Consulta che si concluderà domenica con l’adozione della Risoluzione conclusiva; le tre giornate saranno caratterizzate da un programma serrato di incontri istituzionali e di riflessioni legate all'ammodernamento e stimoli contributivi da offrire alle Istituzioni e al Governo sammarinese. Al centro del dibattito resta la revisione della Legge 30 novembre 1979 n.76 “Costituzione di Associazioni sammarinesi all’estero”, cui faranno seguito, nelle prossime giornate, interventi istituzionali e confronti sulle politiche turistiche, sulle questioni elettorali e di cittadinanza, nonché presentazione di progetti culturali editoriali e sull’emigrazione e un apposito incontro con i Capitani di Castello. Nel pomeriggio l'udienza dei Capitani Reggenti.