“Accoglienza della Vita” su interventi di sostegno a fasce deboli: “Segnali importanti”

L’Associazione Accoglienza per la Vita plaude alla promozione e all’accoglimento dei progetti di legge che hanno affrontato varie tematiche, dalla tutela delle donne sole in gravidanza, al sostegno economico alle famiglie, per i nuclei monogenitoriali e lavoratrici gestanti. “Segnali importanti, scrive l’Associazione, legati a una sensibilità che non viene meno verso i più deboli, comprese le vicende sofferte di donne sole e di bambini”. Auspicando “coerenza di intenti e che mai prevalga la logica dello scarto”, “Accoglienza della Vita” ribadisce impegno a fianco di chi “voglia tutelare la vita in tutte le sue fasi, del concepimento alla morte naturale, sia sotto l’aspetto legislativo, sia di condivisione nelle difficoltà”.