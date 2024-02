Accordo di associazione, gli ambasciatori dei 27 Paesi membri incontrano Beccari

le interviste a Alexandra Valkenburg e Luca Beccari

I quarant'anni di relazioni diplomatiche tra San Marino e Unione Europea sono stati celebrati con la chiusura dei negoziati, lo scorso dicembre, per l'accordo di associazione con l'Ue per San Marino e Andorra. Un traguardo, che è anche un punto di inizio per una nuova era di relazioni, che non poteva non essere raccontato ai diplomatici dei 27 Paesi membri, che il Segretario di Stato Beccari ha incontrato all'Ambasciata di San Marino in Italia, presente l'ambasciatrice Daniela Rotondaro a fare gli onori di casa, la console generale Marina Emiliani, Roberto Storaci direttore per l'Europa del ministero degli Esteri italiano, e l'ambasciatrice dell'Ue a San Marino, Alexandra Valkenburg.

Non è il primo incontro, che avvenne ormai un anno fa, ma il periodo storico era assai diverso, erano ancora in corso le fasi negoziali. Firma che Beccari spera possa arrivare prima delle elezioni politiche a San Marino: “Lasciarlo in sospeso – ha spiegato agli ambasciatori – vorrebbe dire farlo diventare uno strumento da campagna elettorale, e qualche partito potrebbe voler creare un consenso opposto a quello dell'accordo”.

Nel video le interviste a Alexandra Valkenburg, Ambasciatrice Ue presso San Marino; Luca Beccari, Segretario di Stato per gli Affari Esteri