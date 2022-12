Ad Istanbul un incontro fra diplomatici di Stati Uniti e Russia

L'unica nota positiva di questo 287esimo giorno di guerra è lo scambio di prigionieri tra Stati Uniti e Russia: liberati la cestista americana Brittney Griner e il trafficante Viktor But. Ma è difficile intravedere piragli diplomatici nel giorno in cui il presidente russo Vladimir Putin annuncia che «Le forze russe continueranno a colpire le infrastrutture in Ucraina», «è stata Kiev a colpire per prima, il ponte della Crimea». Intanto, esplosioni sono state segnalate alla base aerea di Berdiansk, occupata dai russi, nella regione ucraina di Zaporizhzhia. Nella giornata di ieri gli insediamenti nella regione orientale di Donetsk e nella regione nord-orientale di Kharkiv sono stati oggetto di un pesante fuoco russo. In una conferenza stampa in Kirghizista Putin da una parte dice che l'accordo con l'Ucraina sarà inevitabile dall'altra rilancia “la Russia non intende lanciare per prima un attacco nucleare preventivo, ma le avanzate armi ipersoniche di cui dispone garantiscono alla Russia di poter rispondere con forza a qualsiasi attacco”. Lunedì, al Consiglio Affari Esteri, "è attesa" l'approvazione di nuovi pacchetti di sanzioni alla Russia e all'Iran, la cui furia non si placa il giorno dopo l'esecuzione della condanna a morte di uno dei manifestanti. 11 sentenze capitali già confermate. La mano pesante non risparmia Farideh Muradkhani, nipote della Guida suprema Khamenei, condannata a 15 anni di carcere dal Tribunale speciale del clero, pena poi ridotta a 3 anni. Prima di finire in carcere, la donna aveva chiesto ai Paesi "amanti della libertà" di espellere gli ambasciatori dell'Iran, a sostegno delle proteste. Oggi la Germania ha convocato l'ambasciatore, anche se non trapelano dettagli ieri il ministro agli Esteri aveva criticato il regime iraniano. Restando in Germania questa mattina la corte costituzionale ha dato il via libera al Mes, un verdetto che spiana alla strada alla ratifica del fondo salva stati e che rischia di isolare l'Italia, sola nell'UE nella sua mancata ratifica.