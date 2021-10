Ad ottobre la prevenzione è rosa: San Marino presenta dati ed iniziative

Ottobre rosa anche quest'anno richiama l’attenzione sul tema della prevenzione e della diagnosi precoce del tumore al seno. Rappresenta ancora la prima patologia neoplastica, per incidenza, nella donna. La conferenza stampa all'ospedale di Stato diventa occasione per parlare dell'arretrato- che sarà smaltito all'inizio del prossimo anno- e della sinergia con le associazioni “perché la sfida che si vince quando si fa squadra” dell'importanza della prevenzione l’attività di screening nel 2020 ha contato 4.848 mammografie, mentre nel 2021 ne sono state eseguite 6.275, per recuperare l’arretrato che si era accumulato a causa delle misure anti-Covid. 50 neoplasie maligne nel 2020 e 58 nel 2021. Ed un indice di guarigione vicino al 90%. Ed è su questo dato che invita a riflette l’Associazione Sammarinese Donne Operate al Seno, che tra le iniziative propone quest'anno la passeggiata rosa” sabato 16 , nel centro di San Marino.

Nel video l'intervista al dott. Antonio Battistini, Unità Radiologia ed a Mara Valentini presidente Asdos