Adottato il rapporto del Greco su San Marino, martedì 29 settembre la pubblicazione

E' stato adottato in seconda lettura il rapporto del Greco - il Gruppo di Stati contro la Corruzione del Consiglio d'Europa - relativo a San Marino. La pubblicazione è prevista per martedì 29 settembre, in inglese e italiano. Lo fanno sapere le Segreterie agli Esteri e alla Giustizia. L'adozione è avventa durante l'ottantacinquesima plenaria dell'organismo. Il documento ha come oggetto il tema della prevenzione della corruzione nei confronti dei parlamentari e nei confronti dei giudici. Una delegazione di San Marino era presente lunedì a Strasburgo.