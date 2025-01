Aggressione Capodanno: torna in servizio il Maresciallo Masini

Da qualche giorno Luciano Masini è tornato in servizio, alla caserma di Verucchio. Ne dà notizia il resto del Carlino di Rimini. Il militare sparò al 23enne egiziano che la notte di capodanno si stava scagliando contro di lui, dopo aver accoltellato 4 persone: due ragazzi e una coppia di turisti. Masini è indagato per eccesso di legittima difesa ma non è stato sospeso. Dopo quanto avvenuto a Capodanno ha scelto di prendersi qualche giorno di riposo. Ora è rientrato al lavoro in attesa di capire quali sviluppi avrà l'indagine. "Sono tranquillo, ho fatto il mio dovere per difendere l'incolumità altrui", ha sempre ribadito in queste settimane attraverso il suo avvocato, Tommaso Borghesi.

Il paese di è schierato con lui, con manifestazioni, attestati di stima e la raccolta fondi per le spese legali. Sono oltre 1800 le donazioni finora giunte alla piattaforma online GoFundMe, per una cifra che sfiora i 45 mila euro. La raccolta avviata dall'Associazione ViVilla APS è andata in parte ai feriti di quella notte, con la consegna di tre assegni da 5.000 euro alle mamme dei due giovani 18enni e alla turista romana ferita insieme al marito.