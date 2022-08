All'ospedale di Stato arriva la telemedicina

Nei giorni scorsi la direzione generale dell'Iss ha tenuto una serie di incontri su alcune nuove tematiche, tra cui la telemedicina. La direzione generale ha voluto vedere i dirigenti delle unità operative ospedaliere e del territorio, e i coordinatori infermieristici, per parlare del nuovo ospedale e soprattutto di riorganizzazione e incremento di alcune attività, come la centrale operativa territoriale, a tre mesi dal suo avvio, incaricando il dottor Nelson Lazzari referente. Altre novità saranno attive già dalla fine dell'estate, a partire dalla telemedicina. Avverrà attraverso una piattaforma che integra i sistemi informativi già attivi all’ISS con il fascicolo sanitario elettronico. Ci sarà la possibilità di teleconsulti, telemonitoraggio e teleassistenza, dunque con meno spostamenti per i pazienti, facilità di collegamento, e tempistiche ridotte oltre a una migliore facilità di consulti multidisciplinari anche tra professionisti. Infine illustrati anche i progetti già avviati relativamente all'anatomia patologica, al centro per la miopia e l’incremento della dotazione tecnologica per la cura del tumore al seno.

Nel video l'intervista a Francesco Bevere, direttore generale Istituto Sicurezza Sociale