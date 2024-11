Allerta meteo: ancora vento forte di 'garbino', rialzo delle temperature

Per venerdì 22 novembre è stata emessa un’allerta meteo per venti di burrasca forte (75-88 km/h) sull’intero settore appenninico e burrasca moderata (62-74 km/h) su aree pedecollinari e costiere. Sono attese raffiche di intensità superiore, con fenomeni in progressiva attenuazione nel pomeriggio.

A seguito delle precipitazioni tra il pomeriggio di giovedì 21 e le prime ore di venerdì, potrebbero verificarsi frane, ruscellamenti sui versanti e innalzamenti dei livelli dei corsi d’acqua nel settore centrale della regione, con possibili superamenti della soglia di allerta 1. Nelle ore notturne, attenzione al fenomeno della "pioggia che gela" sulle colline del settore centro-occidentale. Le autorità invitano alla prudenza e a limitare gli spostamenti nelle aree più esposte.

Per il fine settimana si prevede una rimonta dell'alta pressione e tempo stabile.