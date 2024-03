Anno scolastico 2024-2025: pubblicato il calendario sammarinese

È stato pubblicato il calendario scolastico per l'anno 2024-2025 a San Marino. A settembre la prima campanella per infanzia, elementari, medie e superiori suonerà mercoledì 18. I ragazzi del centro di formazione professionale si siederanno invece un pò prima sui banchi: per loro la scuola inizierà infatti il 4 settembre.

Le vacanze estive si apriranno l'11 giugno 2025 per gli studenti di elementari, medie, superiori e cfp, mentre la settimana successiva, il 18 giugno per i bambini che frequentano la scuola dell'infanzia.

Gli asili nidi statali sono aperti tutto l'anno ad eccezione delle due settimane centrali di agosto e la terza settimana di settembre per la formazione del personale.