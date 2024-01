APAS, Emanuela Stolfi: "Lungimiranza e responsabilità quando si fa entrare un cane in famiglia"

Nel servizio l'intervista a Emanuela Stolfi (Presidente APAS)

Termina il 2023 e anche il rifugio APAS fa il punto sui 12 mesi appena trascorsi. Gli animali arrivati nel corso dell'anno sono stati 289, di cui 89 cani e ben 197 gatti (3 di altra specie) con un incremento di 38 unità rispetto all'anno precedente. La buona notizia sono le 65 adozioni canine avvenute nell'arco dell'anno, a preoccupare ancora APAS però è il numero di rinunce di proprietà, ben 26.

"Possiamo dire che il bilancio 2023 è indubbiamente positivo - afferma Emanuela Stolfi, presidente APAS - è altissimo il numero delle adozioni, 234 animali di cui 65 cani. Rimane ancora critico il problema dell'arrivo dei gatti, circa 200 all'anno, questo vuol dire che non si ricorre come si deve alla sterilizzazione e castrazione dei maschi. Ci preoccupa poi la rinuncia di proprietà che avviene sui cani, anche di razza".

Il totale degli animali attualmente presenti al rifugio è di 91: 75 gatti e 16 cani. Per contenere il numero di rinunce APAS lancia un appello: "Già l'adozione di un gatto comporta dei cambiamenti nel proprio stile di vita - aggiunge Emanuela Stolfi - per un cane ancor più; il cane necessita di passeggiate giornaliere, di un rapporto stretto con il proprietario. Il nostro appello quindi è di essere lungimiranti e responsabili quando si decide di far entrare un cane in famiglia".

