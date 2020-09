Apre ufficialmente il Titanus Museum: un viaggio nella storia sammarinese tra animazioni e ologrammi

Un nuovo museo apre in un momento simbolico: la Giornata mondiale del Turismo, promossa delle Nazioni Unite. Dopo un periodo di 'test', taglio del nastro per il Titanus Museum all'ex Galleria Arzilli in Città: un percorso espositivo multimediale, con proiezioni, animazioni e ologrammi, che parte dalla preistoria del territorio fino agli anni più vicini a noi, nel segno del Santo Marino. All'inaugurazione i Segretari di Stato al Turismo e alla Cultura, Federico Pedini Amati e Andrea Belluzzi, accompagnati dallo storico Verter Casali.

L'iniziativa arriva in un anno difficile per il settore turistico in tutto il mondo a causa della pandemia. Da qui l'impegno per realizzare eventi e richiamare visitatori in Repubblica. Nelle scorse ore, la pubblicazione di un messaggio in cui Pedini Amati invita alla speranza gli operatori turistici colpiti dalla crisi dovuta al virus. “Tutti insieme ce la faremo”, scrive il titolare del Turismo.

