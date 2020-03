Arrestato 32enne sammarinese a Rimini: comportamenti aggressivi nei confronti della compagna e dei figli

Arrestato un 32enne sammarinese per maltrattamenti nei confronti della compagna, una 27enne di Rimini e dei due figli minori, oltre che per resistenza a pubblico ufficiale.

Erano le 4 di sabato notte quando la donna, esasperata dal comportamento del compagno tornato ancora una volta a casa ubriaco, ha chiamato il numero unico per le emergenze per chiedere aiuto. Arrivati sul posto i militari hanno trovato la donna tremante sul pianerottolo di casa e l’uomo all’interno dell’abitazione. Quando gli è stato chiesto di alzare le mani il 32enne si è scagliato contro gli agenti cercando di colpire un poliziotto con un pugno. A quel punto, data anche la presenza in casa dei due figli minori, l’uomo è stato portato fuori tra urla e gesti violenti.

Una volta allontanato l’uomo, la compagna ha confessato agli operatori che il compagno da tempo aveva un atteggiamento aggressivo e molesto nei confronti sia suoi che dei figli.

Da accertamenti più approfonditi M.A. queste le iniziali, è risultato avere precedenti penali: nel 2013 era stato condannato ad un anno di reclusione a seguito del reato di Spendita di Monete False, nel gennaio scorso era stato denunciato per il reato di resistenza a pubblico ufficiale mentre nel 2012 era stato denunciato per guida in stato di ebbrezza.

Ora si trova nella casa circondariale di Rimini in attesa di processo.