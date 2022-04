Aslem, uova e colombe per Oncoematologia pediatrica di Leopoli

Solidarietà, verso la Pasqua. Da oggi a domenica tornano le uova e le colombe solidali dell'Aslem. In vendita oggi in Ospedale, da domani nei principali supermercati del territorio (Azzurro, Discount La Sociale, Titancoop Valdragone e Dogana, COAL Fiorentino, DoganaCailungo, Acquaviva) . Il ricavato quest'anno andrà a favore dei bambini ucraini malati: “Abbiamo scelto di stare a fianco della popolazione ucraina – dice la Presidente Aslem Patrizia Cavalli – destinando fondi per l'acquisto di farmaci chemioterapici per l'Ospedale pediatrico oncoematologico di Leopoli. La lotta alle malattie tumorali del sangue è globale e non deve cessare”, confidando nella risposta solidale dei sammarinesi.