Associazione Salute Attiva al Governo: rispetto dei diritti cittadini e 'no' a nuove restrizioni

Alla vigilia del nuovo decreto per “combattere” l’epidemia e la diffusione del virus Sars-Cov2, L'Associazione Salute Attiva - in una nota - ricorda come le varianti al virus mostrino oggi una altissima contagiosità ma una ridottissima capacità di causare la malattia severa. Per questo, insieme ai legali Bacciocchi, Bugli, Cardogna, Ercolani e Giovanardi, ha inviato una formale "invito al Congresso di Stato a non perpetrare nelle attività legislative e governative fino ad oggi attuate, a ripristinare il rispetto dei Diritti Fondamentali dei cittadini, e dunque ad astenersi dall’adottare ulteriori misure restrittive delle libertà personali". Riferendosi all'ipotesi di estensione dell’obbligo del Green Pass a tutte le categorie di lavoratori e come condizione di accesso a tutti gli uffici pubblici, la previsione di un obbligo vaccinale, generico o per fasce d’età, e quella di un lock-down solo per non vaccinati.