Associazione San Marino for the Children: nuova scuola primaria in Malawi

Il nuovo progetto avviato per il biennio 2021-2022 dall'Associazione San Marino for the Children e la Fondazione Graziani Graziana è la costruzione della nuova scuola primaria di Mponda (Malawi); verranno interamente ricostruite tutte le aule attualmente esistenti e realizzate nuove dieci aule scolastiche in aggiunta a quelle già esistenti.









Progetto portato avanti grazie alla collaborazione della Fondazione Graziani Graziana. Una sinergia che va a vanti da diversi anni, questa infatti sarà la seconda scuola Graziani Graziana in Malawi dopo quella inaugurata nel 2018 dagli allora Capitani Reggenti Stefano Palmieri e Matteo Ciacci.

"Accendiamo davvero una luce di speranza per i 4.300 studenti della scuola Graziani Graziana di Mponda - sottolinea Marco Mazza, presidente di San Marino for the Children - una struttura nuovissima che verrà ultimata nel prossimo anno. Una scuola che è molto di più, sarà un luogo dove questi ragazzi e ragazze verranno tolti al lavoro minorile".

"La fondazione Graziani Graziana - sottolinea il presidente, Luigi Lonfernini - da anni opera in vari settori assistendo iniziative che partono da San Marino con cittadini sammarinesi coinvolti che seguono questo tipo di iniziative".

Nel servizio le interviste a Marco Mazza (Presidente San Marino for the Children) e Luigi Lonfernini (Presidente fondazione Graziani Graziana)