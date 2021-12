Attenzione alla salute della donna: l'ospedale di San Marino riceve il “Bollino Rosa”

All'ospedale di Stato di San Marino, in una cerimonia che si è tenuta nella tarda mattinata, sono stati riconosciuti due “Bollini Rosa” anche per il biennio 2022-2023. Si tratta di un riconoscimento assegnato dalla Fondazione Onda per l'attenzione alla medicina di genere e alla salute della donna. A riceverli, da quasi 15 anni, le strutture che offrono servizi dedicati, nello specifico, alla prevenzione, diagnosi e cura delle principali patologie femminili. La struttura sammarinese riceve il Bollino Rosa dal 2018. Sono stati 354 gli ospedali giudicati “a misura di donna” per la loro attenzione alla salute femminile.