Avvocati e Notai cessano lo stato d'agitazione

L’Assemblea dell’Ordine degli Avvocati e Notai ferma lo stato di agitazione proclamato lo scorso agosto. La decisione è stata assunta ad ampia maggioranza. “A fronte dell’impegno istituzionale a condividere i progetti di riforma della procedura penale e dell’ordinamento giudiziario con la classe forense”, l'Assemblea manifesta la propria disponibilità "a lavorare in un clima di ascolto e rispetto reciproco"; “un clima – sottolineano gli avvocati - agevolato dal confronto costante con il Dirigente, Giovanni Canzio, “primo sostenitore dell’esigenza di collaborazione con la classe forense”.

L’avvocatura si dice poi pronta a dare il proprio apporto ai tavoli istituzionali aperti, affinché si proceda nelle riforme con speditezza, e nel rispetto delle peculiarità dell’Ordinamento Sammarinese, continuando in parallelo a ribadire le istanze avanzate e non ancora attuate, in particolare, la proposta di riforma costituzionale per l’accesso “in via diretta” al Collegio Garante della Costituzionalità delle Norme. E su questo chiede confronto ulteriore con la politica, auspicando una soluzione condivisa.