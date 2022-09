Belluzzi sui danni strutturali all'asilo di Borgo: “Prima di noi mai stato un programma di manutenzione su impianti scolastici”

Sulla situazione specifica della scuola dell'infanzia di Borgo, dopo l'intervento di Libera che aveva chiamato in causa Segreteria al Territorio ed Istruzione su danni strutturali all'edificio che la ospita, riferendosi in particolare ad una crepa di 4 centimetri, il Segretario Belluzzi rassicura circa la priorità del tema sicurezza in tutto il comparto scolastico ed inquadra il problema in un contesto più ampio: “Una volta insediato ho preso atto che non c'è mai stato un programma di manutenzione ordinaria e straordinaria per gli immobili relativi all'edilizia scolastica - dice - un anno e mezzo fa ho creato un tavolo con il segretario Canti ed abbiamo stilato un piano di interventi su tutti i plessi scolastici, in scala di urgenza.

Ci troviamo davanti a problematiche complesse ma nel caso specifico della scuola di Borgo, avevamo già chiuso l'accesso all'area perché eravamo in attesa di interventi che questioni amministrative hanno ritardato, ma già da tempo l'area poi transennata dalla protezione civile non era più utilizzabile dagli alunni”. Alla nota di Libera aveva risposto anche il Segretario Canti, mettendo in fila la serie di interventi che porterà all'avvio dei lavori entro l'anno, interventi che saranno eseguiti in concomitanza alle attività didattiche, perché a margine della struttura principale. “Occorre intervenire su criticità presenti – conclude Belluzzi- e seguire le priorità su una programmazione degli interventi sull'edilizia scolastica, che abbiamo imbastito e che non c'era mai stata”.