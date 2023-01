Berlino: Attiva-Mente ricorda i disabili sterminati dai nazisti con fiori, targa ricordo e dono

La Giornata della Memoria è un'occasione importante per ricordare i crimini compiuti dai nazifascisti e l'orrore delle leggi razziali. Tra i crimini compiuti anche il programma Aktion T4, diventato tristemente noto come l'Olocausto delle persone con disabilità. Decine di migliaia le vittime, sottoposte a sterilizzazione forzata prima e in camere a gas poi. Un orrore che merita una sua collocazione nel vuoto degli studi accademici". A Berlino c'era anche Attiva-Mente, dove ha deposto fiori e una targa ricordo. L'Associazione ha lasciato in dono, una “Rosa Repubblica di San Marino”, messa a disposizione da “Fior di Verbena”.

Una cerimonia densa di significati, proseguita all’interno dell’adiacente Filarmonica di Berlino con l'orchestra inclusiva Werkstatt Utopia, l’ascolto di testimonianze e un dibattito. Attiva-mente ha poi incontrato con l’associazione Artemisia che si occupa di inclusione ed è composta da cittadini italiani residenti a Berlino, e Mark Donfried, Direttore Generale dell’Istituto per la Diplomazia Culturale.