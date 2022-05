Bevere, Dg Iss: "Servono molte professionalità, occorre però 'pescare' a San Marino"

L'evoluzione di una figura professionale ed il contributo della statistica al centro di un incontro con gli studenti, organizzato dall'Università di San Marino in collaborazione con Iss. “L'importanza della figura dell'ingegnere gestionale nelle strutture sanitarie” conferma una sinergia orientata a valorizzare tra le altre cose il contributo che la statistica può offrire per quantificare le disuguaglianze delle salute e per attuare idonee strategie per ridurle.

L'incontro con gli studenti si inserisce nella ricerca messa a punto da due docenti, Pietro Renzi ed Alberto Franci, sfociato nella nuova pubblicazione “le disuguaglianze di salute e le politiche socio sanitarie”. Un'occasione anche per parlare delle professionalità maggiormente richieste all'interno dell'Iss. Per il direttore Bevere, che la scorsa settimana ha incontrato i ragazzi delle scuole medie -superiori per un confronto con gli studenti sammarinesi sul loro futuro professionale anche rispetto alla evoluzione che l'ISS ha previsto di avere, è importante “pescare” all'interno di San Marino.

Nel video l'intervista al rettore dell'università di San Marino Corrado Petrocelli ed al direttore Iss Francesco Bevere.