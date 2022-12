DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Bilancio ISS, Forcellini: “Debito ridotto di 62 mln”

“Liquidità per 20 milioni, da immettere in progettualità”, dice ancora il Direttore Amministrativo, Marcello Forcellini, che dà una lettura dei dati forniti in Commissione Sanità, durante l'audizione dei vertici ISS