Bollette: elettricità giù del 19,5% in Italia. Benefici attesi anche a San Marino

Dopo mesi dominati da incertezza e rialzi all'apparenza infiniti, il prezzo dell'energia elettrica torna a scendere in Italia. L'Arera aggiorna le tariffe: per il primo trimestre 2023 la luce diminuirà del 19,5%, per gli utenti del mercato tutelato. Una notizia incoraggiante per le famiglie già alle prese con rincari e inflazione. Benefici attesi anche a San Marino. A confermarlo è il segretario con delega ai rapporti con Aass, Teodoro Lonfernini, che parla di novità “confortanti” e prevede che un ribasso dei prezzi possa arrivare anche in tempi più rapidi sul Titano.

A San Marino, infatti, la tariffa dell'elettricità è legata all'andamento del mercato italiano. Si compone di una quota fissa, che da gennaio subirà un lieve rialzo, più una parte connessa ai prezzi oltreconfine. Lonfernini invita comunque alla cautela, vista l'imprevedibilità del mercato.

Nonostante la situazione favorevole, la famiglia-tipo italiana, secondo stime dell'Autorità, spenderà comunque 1.374 euro dal 1 aprile 2022 al 31 marzo 2023 per l'elettricità: +67% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Sarà così ampliata la fascia dei beneficiari ammessi ai bonus sociali. Le associazioni mettono in guardia per il futuro. “E' quanto mai necessario – scrive Federconsumatori Rimini – prendere provvedimenti adeguati”. Chiede quindi di alzare la soglia degli aiuti con ISEE almeno a 20mila euro, liberare il mercato dalle speculazioni, offrire una garanzia per la rateizzazione lunga delle bollette e un tavolo di confronto locale per monitorare i prezzi.

Non ultima, la richiesta di tassare al massimo gli extra-profitti. Federconsumatori parla, poi, di possibili “aumenti esorbitanti” per il mercato libero dopo un recente pronunciamento del Consiglio di Stato sullo scontro tra Antitrust e compagnie che va, in parte, in favore di queste ultime.