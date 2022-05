Siamo 11 in più in Repubblica: il totale dei residenti alla fine di aprile era di 33.716 persone, comunica il bollettino dello Stato Civile. L’aumento legato alle 17 nascite, ( 6 maschi e 11 femmine) e agli immigrati: 32 (22 maschi e 10 femmine). Numeri controbilanciati dalle 19 morti (12 maschi e 7 femmine) e da chi la lasciato il territorio, 19 (12 maschi e 7 femmine).

Il mese scorso, per la cronaca, sono stati celebrati 11 matrimoni e 3 unioni civili.