Bollettino di Statistica: calo delle nascite, aumentano i residenti. Scende il tasso di disoccupazione

Il Bollettino di Statistica del terzo trimestre 2023 conferma ciò che le istituzioni sammarinesi avevano previsto: un continuo calo delle nascite. Da gennaio a settembre sono nati 139 bambini, 25 in meno rispetto allo stesso periodo del 2022. Le persone decedute sono invece 197. Questo porta a un saldo naturale negativo di -58 unità. Sul Titano, in totale, risiedono 33.896 persone; numero che sale a 35.167 se si contano anche i soggiornanti. 111 i residenti in più rispetto a settembre 2022.

In chiaroscuro i dati economici. Se alla fine del terzo trimestre le imprese operanti in Repubblica erano 5.033, 78 in meno rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente con la diminuzione più significativa nel manifatturiero, settori come il turismo sono in crescita, con un afflusso di oltre 1 milione e 630 mila visitatori (+4,9%) da gennaio a settembre. Sul fronte trasporti, nei primi nove mesi del 2023 sono stati immatricolati 2.319 veicoli, 155 in più.

Buone notizie dall'occupazione: le forze di lavoro sono composte da 24.315 persone (+672 unità, pari al +2,8%). E il tasso di disoccupazione in senso stretto a settembre 2023 scende al 2,3% rispetto al 3,11% del settembre 22.