Borgo vince il 34° Palio di Don Bosco

Si è svolto la scorsa domenica, nonostante il meteo incerto, il tradizionale "Palio Don Bosco”: le gare tra le sei frazioni del Castello, Borgo, Ventoso, Valdragone, San Giovanni, Ca’ Rigo e Cailiungo, hanno colorato Piazza Grande a Borgo Maggiore, in un clima di allegria.

In onore di San Giovanni Bosco, nella festa parrocchiale di Borgo, il Palio ha lo scopo di "aggregare i giovani, ricordandoci che siamo tutti fratelli nel Vangelo, e che le sfide goliardiche con caratelle, corse, asse basculanti ed il palo della cuccagna, sono un modo per gioire alla vita" - scrivono gli organizzatori. L’ambientazione scelta quest'anno è stata “Harry Potter”. Il palio è iniziato con la corsa delle caratelle verso il binario 9 e ¾, per raggiungere la scuola di “Hogwards” dove poi si è disputata una partita di “quidditch”, in stile tutto borghigiano. Poi le corse per i meandri della scuola di magia e infine l’attesissimo “palo della cuccagna”, che ha visto solo tre squadre riuscire a suonare la campanella posta sulla cima.

La frazione di Borgo è riuscita a trionfare e a portare a casa la coppa del palio, aggiudicandosi la 34° edizione.