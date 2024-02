Cancro infantile: aumentano le guarigioni. Iss in prima linea nella gestione della malattia

Parlare di tumori infantili non solo in particolari ricorrenze. Un impegno da celebrare sempre. La Pediatria dell’Ospedale di Stato si conferma in prima linea per la gestione della malattia. "Negli ultimi 4 anni sul Titano registrati in media due caso all'anno" - fa sapere Laura Viola, Direttrice UOC Pediatria Iss - quando finisce la terapia per questi bambini è sempre una festa. L'impatto con la diagnosi è sempre brusco perché nell'immaginario collettivo equivale ad una sentenza di morte. Invece di cancro si può guarire e riprendere una vita normale ed è quello che sta succedendo ai nostri bimbi. Incrociamo le dita possa andare nel modo migliore".

In Italia, ogni anno, nella fascia di età compresa fra 0 e 14 anni, vengono diagnosticati circa 1.400 nuovi casi di neoplasia. Altri 600-800 si presentano tra i 14 e i 20 anni di età. La buona notizia è che nel tempo si è registrato un aumento dei tassi di sopravvivenza per i bambini affetti da queste malattie, passando dal 30% circa negli anni ‘60 all’80% nell’ultimo decennio. I progressi nelle metodologie d’approccio diagnostico hanno portato a una migliore comprensione dei meccanismi alla base dello sviluppo dei tumori pediatrici, ponendo le basi per l’adozione di trattamenti personalizzati.

Dati e riflessioni emersi nel corso dell'evento promosso da Fiagop, la Federazione italiana associazioni genitori e guariti oncoematologia pediatrica, che si è svolto in mattinata alla Camera dei deputati per celebrare la giornata internazionale contro il cancro infantile. "La lotta ai tumori è prioritaria” - ha detto il ministro della Salute, Orazio Schillaci, ricordando l'approvazione della legge sull'oblio oncologico, “affinché alla guarigione dal punto di vista medico corrisponda anche una guarigione giuridica e sociale".

E sul "Diritto all'Oblio Oncologico", proprio oggi sul Titano, l'Associazione Oncologica Sammarinese ha depositato il progetto di Legge di Iniziativa Popolare in materia. Oltre 200 le firme raccolte a sostegno del pdl, riferisce l'AOS che adesso auspica possa approdare in prima lettura in Consiglio nella prima seduta utile, “affinché l’approvazione avvenga in tempi celeri, nell’esclusivo interesse – sottolinea l'associazione - di tutti coloro che hanno superato una malattia oncologica e non devono essere vittima di discriminazione alcuna”.

Questa sera alle 21.40 su Rtv ‘Khorakhané’ dedicato al tema dei tumori in età infantile e adolescenziale. Ospiti Roberta Pericoli, direttrice dell’Oncoematologia Pediatrica dell’Ospedale Infermi di Rimini, e la psicologa e psicoterapeuta Samanta Nucci. In studio sei ragazzi romagnoli, tra i 17 e i 23 anni, che hanno scelto di raccontarsi in tv: “senza cognome, senza sovrastrutture e senza retorica”.

Nel video l'intervista a Laura Viola, Direttrice UOC Pediatria Iss.