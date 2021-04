Cannabis terapeutica: tutte le regole nel PdL della Segreteria Sanità. Benefici anche per l'economia

Nel servizio le interviste a Roberto Ciavatta (Segretario di Stato Sanità) e Fabio Righi (Segretario di Stato Industria)

Ribadito più volte, per sgombrare il campo da ogni equivoco, come nel PdL si parli unicamente di cannabis a scopo terapeutico, per il trattamento di gravi malattie come il parkinson, la sclerosi multipla; nulla a che vedere, insomma, con l'uso ludico. Impianto normativo – ha ricordato il Segretario Ciavatta – già verificato dal corpo sanitario, e che può offrire un ottimo contributo allo sviluppo del settore farmaceutico. Nel testo un via libera, in territorio, alla coltivazione indoor, nonché alla produzione di medicinali a base di cannabis. Attività riservate tuttavia a soggetti qualificati, sottoposti ad una rigorosa procedura autorizzativa.









Vendita al dettaglio – dietro presentazione di prescrizione medica - riservata invece alle farmacie statali. Prevista anche l'istituzione – nell'ambito dell'Authority - di un'Agenzia di controllo, che dovrà rapportarsi con l'organo delle Nazioni Unite competente in materia. Fondamentale anche la sinergia con l'Italia. In conferenza stampa si è parlato anche del possibile arrivo di grandi case farmaceutiche, in grado di offrire lavoro ad alto valore aggiunto. Oltre alla valenza terapeutica, centrale nel progetto di legge, la canapa – ha ricordato il Segretario Righi – può rivelarsi un "fattore di sviluppo economico".

