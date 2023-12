Capodanno 2024: ultimi preparativi sul Titano

Il 2024 è alle porte e San Marino si prepara ad accoglierlo nel migliore dei modi. Tanti i turisti che riempiono le vie del centro storico. Positivo il bilancio per alberghi e strutture ricettive con alcuni alberghi sold out, spiega il presidente USOT Rossano Ercolani, ed un'occupazione media del 70%. Il Natale delle Meraviglie si conferma tra le proposte più apprezzate nel circondario con un programma di eventi che proseguirà fino al 7 gennaio.

Il momento più atteso la festa "Cuori in Piazza. Per un nuovo anno più dolce" in Piazzale Lo Stradone a partire dalle 22:00. Ad animare la serata il Djset di Mr. Lory G, le gag dell'imitatore televisivo Antonio Mezzancella e il party band degli Showzer. Allo scoccare della mezzanotte naturalmente non mancherà il brindisi per lo scambio di auguri.