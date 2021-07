Carabinieri: il Comandante Generale Teo Luzi in visita a San Marino

Visita ufficiale, oggi, a San Marino del Comandante Generale dell'arma dei Carabinieri della Repubblica Italiana, Teo Luzi. Il Comandante arriverà a Palazzo Begni per un incontro con una rappresentanza dell'Esecutivo, per poi trasferirsi a Palazzo Pubblico per un'udienza pubblica con la Reggenza. Sarà l'occasione per presentare ufficiale l’emissione filatelica congiunta San Marino – Italia per il 100° anniversario del Distaccamento dei Carabinieri. Infine la visita al Comando del Corpo della Gendarmeria.

Il 15 ottobre scorso il Generale Teo Luzi è stato insignito dell'Onorificenza di Sant'Agata dal segretario di Stato agli Esteri, Luca Beccari, presso l'Ambasciata di San Marino a Roma, alla presenza dell'Ambasciatore Daniela Rotondaro e del Comandante della Gendarmeria, Maurizio Faraone.