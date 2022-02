Carte BKN301, associazioni consumatori: necessaria soluzione rapida per ridare fiducia al sistema

Nell’incontro di ieri con i vertici delle Banche sammarinesi che utilizzano il circuito BKN301 e con la stessa società emittente, UCS, ASDICO e Sportello Consumatori a fianco dei correntisti per risolvere il problema relativo alle truffe subite, hanno ribadito la gravità di quanto accaduto e sottolineato l’impatto negativo in termini di affidabilità ed immagine del nostro sistema bancario e dei pagamenti. Gli esponenti delle Assoconsumatori hanno chiesto nuovamente che BKN301 e le Banche aderenti provvedano a trovare delle soluzioni rapide per risarcire i clienti truffati.