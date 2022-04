Casi Covid, lieve inversione di tendenza a San Marino e in Italia

Scendono a 331 i positivi attivi in territorio, 50 i casi in più. In calo anche i ricoveri, da 9 passano a 7, sempre vuota la terapia intensiva. 65 le guarigioni, 26 le quarantene attive. I casi riscontrati al Casale La Fiorina e al Colore del Grano sono sotto controllo, le positività anzi sono state trovate grazie ai tamponi di routine che vengono eseguiti periodicamente nelle strutture. In Italia questa settimana lieve inversione di tendenza. E' di 66.535 l'incremento odierno, scendono le terapie intensive (462, -9) mentre i decessi sono 144. In Emilia Romagna oltre cinquemila (5.136) i nuovi positivi, terapie intensive sotto le quaranta unità (36, -3), 8 i decessi (Rimini +356). Infine la quarta dose, per ora, verrà somministrata solo dagli 80 anni in su. Chi si è contagiato dopo la terza dose non deve però farla.

Nel video gli interventi di Giovanni Rezza, direttore generale prevenzione Ministero della Salute; Silvio Brusaferro, presidente Istituto superiore di Sanità