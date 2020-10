Caso targhe, il senatore Alfieri: "Problema risolto, ma ora servono le circolari attuative"

Nel video Alessandro Alfieri

Bisognava stringere i tempi, agire in fretta. Così il senatore del Partito Democratico, Alessandro Alfieri, ospite di Hotel Nazionale, la trasmissione di San Marino Rtv dedicata alla politica italiana, ha spiegato l'emendamento presentato e approvato per risolvere il cosiddetto “caso targhe”, e consentire così alle aziende di confine, dunque anche a quelle sammarinesi, di poter nuovamente utilizzare personale frontaliero per guidare i loro mezzi di trasporto, cosa che i Decreti approvati dalla Lega avevano vietato.

Nel video gli interventi di Alessandro Alfieri, senatore Partito Democratico