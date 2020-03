Cc Novafeltria: 8 persone denunciate per aver violato le misure restrittive

Ancora controlli da ieri pomeriggio in tutto il territorio della Valmarecchia da parte dei Carabinieri della Compagnia di Novafeltria. Delle 103 persone e 23 esercizi, controllati, 8 sono state quelle denunciate per “inosservanza delle disposizioni dell’autorità” in riferimento al rispetto del Decreto. Anche in questo caso le motivazioni spaziano: dalla 49enne moldava residente a Verucchio che diceva di essere nel capoluogo novafeltriese per assistere un’anziana, senza saper fornire l’indirizzo e/o il numero telefonico; al 59enne di San Leo, domiciliato a Talamello, che voleva fare un giro, stufo di stare a casa. I Carabinineri di Pennabilli si sono imbattuti in un 47enne ed una 30enne fermati a Novafeltria, mentre si stavano recando in un supermercato del luogo per acquistare dei generi alimentari, perché “qui c’è più scelta di prodotti”; i militari di Sant’Agata Feltria, hanno denunciato all’A.G. un 71enne ed una 61enne di Sant’Agata Feltria a bordo della loro macchina in sosta in quella piazza Garibaldi, che erano usciti per “utilizzare il Wi-Fi pubblico perché meglio di quello di casa”; stessa motivazione per un 55enne di Novafeltria, a piedi, mentre una 46enne di Novafeltria era sempre in giro a piedi, intenta a chiamare e chattare al telefonino.