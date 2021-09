Cda Rtv: in esame tempistica e strumenti per l'adeguato passaggio alla frequenza nazionale

Riunione straordinaria del Consiglio di Amministrazione della San Marino Rtv presieduta dal Presidente Pietro Giacomini e dal Direttore generale Carlo Romeo, nella quale è stato preso in esame l'accordo siglato lunedì scorso tra il governo italiano e governo sammarinese nell'ambito della riassegnazione delle frequenze RadioTv. Nell'approfondito dibattito sono stati presi in esame la tempistica e gli strumenti per garantire l'adeguato passaggio dalla frequenza locale a quella nazionale. Il Dg ha anche informato il Cda in merito alla richiesta Rai di un prolungamento fino al 30 novembre, con il successivo avvicendamento dell'attuale direttore di Rai 2, Ludovico Di Meo.