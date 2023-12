Centro di Prima Emergenza: dall'Authority pari opportunità l'annuncio dell'apertura a gennaio

L'Authority pari opportunità annuncia l'apertura del Centro di Prima Emergenza che prenderà forma nel primo mese del 2024. Sarà un luogo attrezzato ed adeguato ad accogliere le vittime di violenza, donne ed eventuali minori a carico, così come minori non accompagnati, offrendo una risposta concreta nelle prime 24-48 ore. Le linee guida internazionali – spiega l'Authority - così come i fatti di cronaca, indicano quanto sia importante offrire un aiuto nell’urgenza e quanto le prime ore siano delicate sia per la salute della donna che per il proseguo nella scelta della denuncia.